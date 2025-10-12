Salerno, schianto tra due moto e un'auto: due morti e un ferito

Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 517 "Variante Bussentina", in provincia di Salerno. Nel violento impatto, che ha coinvolto due moto e un'auto, hanno perso la vita un uomo di 65 anni e una donna di 57. Le due vittime viaggiavano in sella a una delle moto e sono decedute sul colpo, sbalzate contro un muretto laterale a causa della forza dell'urto. Gravemente ferito l'altro motociclista coinvolto, trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Salerno, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.