Salerno, ha un malore e cade nel camino acceso: morto

Tragedia a Sanza, in provincia di Salerno dove un uomo di 68 anni è stato ritrovato privo di vita nella propria abitazione. Il corpo del 68enne, completamente carbonizzato, giaceva all'interno dell'immobile situato nel centro storico del paese. Secondo i primi accertamenti, l'uomo, che viveva da solo, sarebbe stato colto nei giorni scorsi da un malore e, cadendo, sarebbe finito nel caminetto di casa mentre il fuoco era acceso.