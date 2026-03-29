Accertamenti in corso

Salerno, ha un malore e cade nel camino acceso: morto

Nulla da fare per un 68enne ritrovato senza vita nel piccolo comune di Sanza. A dare l'allarme sono stati i vicini che non lo vedevano da diversi giorni 

29 Mar 2026 - 13:28
© Istockphoto

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Tragedia a Sanza, in provincia di Salerno dove un uomo di 68 anni è stato ritrovato privo di vita nella propria abitazione. Il corpo del 68enne, completamente carbonizzato, giaceva all'interno dell'immobile situato nel centro storico del paese. Secondo i primi accertamenti, l'uomo, che viveva da solo, sarebbe stato colto nei giorni scorsi da un malore e, cadendo, sarebbe finito nel caminetto di casa mentre il fuoco era acceso. 

A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal fatto che da diversi giorni non vedevano il 68enne. Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia locale che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La vittima lascia due figli.

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