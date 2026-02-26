Roma, anziano con bastone e borsello ritrovato morto carbonizzato: l'appello per la sua identificazione

Anziano rinvenuto privo di vita e completamente carbonizzato il 23 febbraio 2024 a Roma, in Via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico. Sul luogo del ritrovamento non sono stati rinvenuti documenti utili all'identificazione e, nonostante le indagini finora svolte, non è stato possibile risalire all’identità della persona. L’uomo, presumibilmente di circa 80 anni, alto 160–165 cm, era munito di bastone e portava con sé un borsello a tracolla. I carabinieri hanno diffuso delle immagini del suo volto per permettere la sua identificazione.