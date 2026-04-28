Salerno, condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanza
Dopo mesi di ricerche, i carabinieri hanno rintracciato Giuseppe Pignalosa irreperibile dal 2024: deve scontare cinque anni per violenza sessuale su minore
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È finita ad Agropoli, in provincia di Salerno, la latitanza di Giuseppe Pignalosa, 71 anni, ricercato dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello. Pignalosa era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali commessi nel 2012 ai danni di una minorenne. Doveva ancora scontare una pena residua di cinque anni, tre mesi e 12 giorni di carcere.
Mesi nascosto
Dopo essere diventato irreperibile, il 71enne si era rifugiato in un appartamento ad Agropoli, dove i militari sono riusciti a localizzarlo dopo ripetuti appostamenti e giorni di osservazione. Una volta individuato il nascondiglio, i carabinieri hanno circondato l'edificio e intimato all'uomo di arrendersi. Di fronte al suo rifiuto di aprire la porta, i militari sono stati costretti a fare irruzione nell'abitazione per eseguire l'arresto.