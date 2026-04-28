Salerno, condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanza

È finita ad Agropoli, in provincia di Salerno, la latitanza di Giuseppe Pignalosa, 71 anni, ricercato dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello. Pignalosa era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali commessi nel 2012 ai danni di una minorenne. Doveva ancora scontare una pena residua di cinque anni, tre mesi e 12 giorni di carcere.