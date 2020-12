Rsa, circolare del ministero: test rapidi ai familiari in visita

IPA

Test antigenici rapidi per i familiari che vogliano visitare i propri congiunti ospiti nelle Rsa. Lo prevede la circolare del ministero della Salute relativa alle visite dei parenti degli anziani nelle strutture socioassistenziali. Per "ristabilire gli accessi in sicurezza, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato", si legge, con test antigenici rapidi ai familiari. Solo se l'esito negativo, i visitatori sono autorizzati a entrare.