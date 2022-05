Rovigo, un operaio 42enne cade da cinque metri d'altezza e muore

Un operaio di 42 anni è morto a Porto Viro (Rovigo) dopo essere caduto da una cesta elevatrice, a circa cinque metri d'altezza.

L'incidente è avvenuto presso un negozio dove l'uomo, originario della provincia di Bari, stava svolgendo lavori edili per una ditta esterna. In fase di accertamento le cause della caduta. Il personale del 118 ha portato l'uomo in ospedale a Rovigo, dove è deceduto in seguito ai traumi riportati.