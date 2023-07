Rovigo, anziana aiuta ad arrestare truffatori: nonna Meri nominata "poliziotta ad honorem"

Un'anziana di Rovigo, Meri, è stata nominata dal questore, Giovanni Scali, "poliziotta ad honorem" per aver fatto arrestare due truffatori che spacciandosi per carabinieri, si erano presentati alla porta di casa per farsi consegnare 25mila euro spiegando che erano necessari per aiutare il figlio coinvolto in un incidente stradale nel quale era morta una bambina.

La donna, nei giorni scorsi, aveva ricevuto una telefonata da una persona qualificatasi come maresciallo dei carabinieri, che le aveva raccontato l'incidente nel quale era stato coinvolto il figlio chiedendole la somma in contanti e gioielli perché non fosse condotto in carcere. Tutto falso.