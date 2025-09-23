Logo Tgcom24
Cronaca
Portato in commissariato

Uomo armato di coltello entra nel ghetto di Roma: fermato

Un senza fissa dimora bloccato per accertamenti, l'arma era nascosta negli abiti

23 Set 2025 - 13:59
© ansa

© ansa

Un uomo è stato fermato nel pomeriggio in piazza delle Cinque Scole, nel cuore del Ghetto di Roma, dopo essere stato notato seduto nei pressi di un'automobile. Durante il controllo di polizia, l'uomo - uno straniero, probabilmente senza fissa dimora - è stato accompagnato negli uffici del commissariato Trevi per ulteriori verifiche. Gli agenti, nel corso degli accertamenti, hanno rinvenuto un coltello nascosto tra i suoi indumenti. L'arma non era visibile al momento del fermo e sarebbe emersa soltanto dopo la perquisizione avvenuta in commissariato. Secondo quanto riferito da fonti investigative, si procederà con il fotosegnalamento per risalire con precisione all'identità del soggetto, che al momento non ha fornito documenti validi. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi della sua presenza nell'area.

