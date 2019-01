Roma, una professoressa denuncia: “Mi hanno sputato in faccia perché pensavano fossi ebrea”

“Sono ferma ad aspettare una persona e un tizio, con croce uncinata sul braccio mi si avvicina e mi sputa in faccia. Sono rimasta così allibita che non ho neppure reagito”. Questa la descrizione dell'episodio che la donna ha scritto in un post su Facebook pubblicato giovedì scorso, giorno in cui si è verificato lo spiacevole episodio.



L’aggressore poi sarebbe fuggito, ma alcune persone l’avrebbero riconosciuto come un antisemita già protagonista in passato di aggressioni simili. Così Alessandra ha deciso di denunciare l’episodio alla Digos, come racconta lei stessa in un altro post. “Ora vediamo – ha scritto – se il simpatico antisemita di Largo di Torre Argentina riescono a pizzicarlo”.