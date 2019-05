Gli scatti dell'incidente, alla stazione Eur Magliana della linea metropolitana B, sono stati postati via social. La foto Instagram è del gruppo social "Welcome to favelas", quella Facebook è firmata dal sindacalista Atac Claudio De Francesco

Fortunatamente per le due persone a bordo non ci sono state conseguenze. Solo tanta paura, ma nessuno è rimasto ferito. Per verifiche e rilievi sono intervenuti gli agenti del gruppo Euro della polizia locale di Roma Capitale.



Il precedente - In quello stesso passaggio pedonale era finita, tre anni fa, un'altra automobile. L'incidente risale al 2 aprile 2016, quando a finire sulle scale fu una Lancia Delta guidata da un 56enne ligure, in auto con moglie e figlia. L'uomo aveva spiegato che una P su una indicazione nei pressi delle scale gli aveva fatto credere che quello fosse l'ingresso di un parcheggio.