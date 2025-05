Roma, un'auto pirata travolge un monopattino: muore un 36enne

A Roma un uomo di 36 anni è morto dopo uno scontro fra il monopattino su cui viaggiava e un'auto pirata: l'incidente è avvenuto in via Prenestina direzione centro. Il 36enne, spagnolo, era sul monopattino con un giovane di 26 anni, rimasto ferito e trasportato all'ospedale San Giovanni. I due sono stati travolti dalla vettura, che non si è fermata e ha continuato la corsa, urtando un altro veicolo con due persone a bordo. La polizia locale di Roma Capitale sta cercando l'uomo che era alla guida dell'auto pirata, rintracciata in zona Prati e messa sotto sequestro.