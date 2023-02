Roma, investì e uccise un 20enne in scooter: 7 anni a un ex poliziotto

E' arrivata una condanna di sette anni per Andrea Persi, ex poliziotto di 46 anni, che il 24 agosto a Roma investì e uccise Simone Sperduti, 20 anni.

L'ex agente, sospeso da tempo dal servizio, aveva travolto il giovane, che era a bordo di uno scooter, in via Prenestina. Detenuto a Regina Coeli, è stato giudicato con rito abbreviato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti. L'accusa aveva chiesto 8 anni di carcere.