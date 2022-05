Roma, uccise coetanea a colpi di ombrello ma è nullatenente: lo Stato risarcirà la famiglia della vittima con 700mila euro

La vicenda

- Sono passatidalla morte diper mano diche, con un ombrello, trafisse il cranio della ragazza romana. Le immagini dell'omicidio, riprese da alcune telecamere della metro, incastrarono la giovane romena e segnarono profondamente l'opinione pubblica per la loro crudezza. In prima istanza l'accusa chiese che Matei fosse processata perma fu derubricata a omicidio preterintenzionale aggravato.- Fu condannata in primo grado, sul finire del 2007, e successivamente in Appello l'anno dopo, a 16 anni di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla famiglia Russo. Dopo aver chiesto il rito abbreviato, la romena ottenne adi un terzo della pena. Una successiva sentenza del Tribunale di Perugia, luogo di residenza della romena, che sarebbe poi tornata libera nel 2019, l'ha condannata a versarein favore del papà di Vanessa,alla madre,al fratello e altrettanti alla sorella. Purtroppo queste somme non sarebbero state riscuotibili perché Doina Matei risultava esseree con due figli a carico in patria. La famiglia di Vanessa, però, decise di citare in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere l'indennizzo.- Non ottenendo alcuna risposta i Russo si rivolsero al tribunale di Roma che condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma. Di tutta risposta la, attraverso l'Avvocatura di Stato, fece ricorso sostenendo che l'alloraappena approvato in materia di risarcimento per le vittime dei reati violenti, rispondente alla, fosse adeguato alla richiesta della famiglia Russo. La recente risposta della Corte di Giustizia Europea è invece di tutt'altro parere : come riporta Libero, lo Stato italiano prevede cifre irrisorie e meramente simboliche per le vittime di reati violenti.