Roma, traffico di stupefacenti: 6 arresti e 25 perquisizioni

La squadra mobile di Roma e il IV Distretto di pubblica sicurezza "San Basilio" hanno eseguito sei custodie cautelari in carcere e venticinque perquisizioni nei confronti di trentuno persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e spaccio. Le indagini hanno consentito di acclarare l'esistenza di un nutrito sodalizio a capo del quale sarebbe gravemente indiziato di esserci un 66enne italiano, attivo nella vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana nel quartiere di San Basilio.