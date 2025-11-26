Logo Tgcom24
Crollo Torre dei Conti, dissequestrato cantiere: al via lavori per la messa in sicurezza

Il provvedimento consente l'avvio delle operazioni di messa in sicurezza nella zona colpita dall'incidente del 3 novembre

26 Nov 2025 - 09:49
© Ansa

Dissequestrata una parte del cantiere della Torre dei Conti, nell'area dei Fori Imperiali, parzialmente crollato il 3 novembre. Nell'incidente perse la vita un operaio. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della compagnia Roma Centro al dirigente della Sovrintendenza capitolina, consentendo di liberare alcune zone del perimetro interessato dal sequestro. Con il rilascio dell'area, possono ora prendere avvio le operazioni previste per la messa in sicurezza della struttura situata nel cuore della Capitale.

