Roma, una tonnellata di hashish nel box auto: due arresti

È stata sequestrata dalla polizia a Roma oltre una tonnellata di hashish nascosta in due box auto. In manette due uomini di 61 e 31 anni. L'operazione è stata svolta nel quadrante di Monte Mario dagli investigatori della squadra mobile. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida degli arresti. Il sequestro si aggiunge ad altre due operazioni portate a termine dalla polizia nel periodo estivo con il sequestro di altre due tonnellate di stupefacente.