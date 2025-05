Spari contro auto a Roma, un ferito grave

Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco a Vitinia, nel quadrante sud di Roma. E' accaduto attorno alle 6:30 in via Ostiense. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia di Ostia. A quanto ricostruito, l'uomo, uno straniero ancora da identificare, era a bordo della propria auto in direzione Roma quando sarebbe stato affiancato da un altro veicolo dal quale sono stati esplosi vari colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito in varie parti del corpo, tra cui testa e addome. Soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni.