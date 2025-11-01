Roma, sparatoria in periferia: due feriti durante la rapina, portato via un Rolex

Dopo l'aggressione, i rapinatori si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati un caricatore e diversi bossoli. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile e alla polizia scientifica, che stanno analizzando i rilievi balistici e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le vittime, due uomini italiani di 49 e 48 anni, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Nonostante le ferite, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le volanti della questura di Roma per i rilievi e per coordinare le prime attività investigative. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e individuare i responsabili, che potrebbero aver agito su segnalazione o dopo aver seguito le vittime per alcuni chilometri.