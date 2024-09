Roma, due ragazzi morti nel lago di Castel Gandolfo: uno si era gettato per salvare l'amico

I tre ragazzi, ospiti di un centro di accoglienza ai Castelli romani, dopo aver fatto una passeggiata in monopattino sulle rive del lago, avevano deciso di noleggiare un pedalò in uno degli stabilimenti. Dopo essersi allontanati verso il centro del lago avevano iniziato a tuffarsi. Visto che il primo non riemergeva, il secondo si era

immerso per aiutarlo, ma neanche lui era risalito in superficie. Il terzo quindi è tornato a riva per dare l'allarme.