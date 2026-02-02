Roma, si rompe tubatura: una strada allagata e in parte chiusa | Palazzi senza acqua nel quadrante est
I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto
A Roma, poco dopo le 5:30, si è allagata via Prenestina. C'è stata una grossa perdita d'acqua all'altezza del civico 916 che sarebbe dovuta a una rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie dei Gruppi V Casilino e VI Torri della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità. Un tratto di via Prenestina - da via Emilio Longoni a viale Giorgio De Chirico - è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.
"Abbiamo problemi di erogazione dell'acqua per la rottura della conduttura principale di Acea. Al momento non è possibile quantificare i tempi di ripristino", ha scritto su Facebook Mauro Caliste, presidente del V Municipio. Problemi anche nel VI Municipio.
Palazzi senz'acqua
Infatti, dopo il fatto, diversi palazzi del quadrante est di Roma sono rimasti senz'acqua. A rimanere a secco edifici in varie zone di quell'area: dal Pigneto a Tor Pignattara fino alla Rustica e Borghesiana. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto che si sarebbe verificato in un edificio privato.