A Roma, poco dopo le 5:30, si è allagata via Prenestina. C'è stata una grossa perdita d'acqua all'altezza del civico 916 che sarebbe dovuta a una rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie dei Gruppi V Casilino e VI Torri della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità. Un tratto di via Prenestina - da via Emilio Longoni a viale Giorgio De Chirico - è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.