Roma, rissa tra tifosi della Lazio e del Siviglia: tre accoltellati

Maxi rissa in serata nel rione Monti, al centro di Roma. Tre persone sono state trasportate in ospedale con ferite d'arma da taglio. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia. Si ipotizza una rissa tra tifosi dal momento che giovedì all'Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia.

Roma, maxi rissa in centro tra tifosi della Lazio e del Siviglia: tre accoltellati Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la rissa è scoppiata intorno alle 21:30 in via Leonina e ha coinvolto circa 40 persone. I due tifosi spagnoli feriti sono stati soccorsi in un ristorante dove si erano rifugiati mentre l'americano in strada. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dell'accaduto e individuare i protagonisti della rissa.