Roma, rissa al Municipio V tra "colleghi" del M5s: preso a morsi sul naso il minisindaco Boccuzzi

Una riunione politica convocata presso l'ufficio dell'assessora alla Cultura e allo Sport, Maria Teresa Brunetti, si è trasformata in un ring. E' successo nel pomeriggio e i protagonisti sono il minisindaco del Municipio V di Roma, Giovanni Boccuzzi, e il collega assessore Alessandro Stirpe. Entrambi del M5s. Ma la lite scoppiata per motivi non politici è degenerata ed è finita a morsi: Boccuzzi si è trovato ferito al naso.

La vicenda è stata resa nota dall'agenzia di stampa AdnKronos ma i due protagonisti della vicenda ufficialmente non hanno smentito quanto riportato da diversi media. Si parla di dissapori personali tra i due che sono scaturiti in una rissa culminata col morso al naso del Boccuzzi. Il minisindaco non si è rivolto al pronto soccorso ma non è escluso che nelle prossime ore non sporga denuncia nei confronti del collega. Da parte del Movimento 5 Stelle invece nessun commento. Si parla invece di una possibile riunione a breve per parlare del caso ed eventualmente emettere qualche punizione. Per Stirpe potrebbe anche arrivare l'espulsione.