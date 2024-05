Roma, riconoscimento facciale in metropolitana: il Garante apre un'istruttoria

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni della metropolitana.

Secondo alcuni media, in vista del prossimo Giubileo il Campidoglio prevede di installare telecamere con riconoscimento facciale, "in grado di verificare azioni scomposte" all'interno dei vagoni e sulle banchine da parte di chi "in passato si è reso protagonista di atti non conformi". L'amministrazione capitolina ha 15 giorni per rispondere alla richiesta di informazioni del Garante.