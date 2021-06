Roma, rifiuti e immondizia sulle rive del Tevere e del fiume Aniene

Dalla foce del Tevere, ma anche sulle rive del fiume Aniene la situazione rifiuti è la stessa. Indumenti, penumatici, elettrodomestici e carcasse d'auto ricoprorono intere aree nelle vicinanze dei corsi d'acqua. Jimmy Ghione di "Striscia la Notizia" si sposta in diverse zone e mostra come da una riva all'altra la situazione non cambia.

L'inviato del tg satirirco allora si rivolge al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani che dichiara: "È il filmato di uno sconcio mondiale". "L'80% dei rifiuti del pianeta viene portato nei mari attraverso grandissimi fiumi - riferisce il ministro che aggiunge - questa roba va pulita il prima possibile soprattutto prima delle piene. Credo che ci sia anche un problema di educazione e formazione delle persone perchè quella roba lì alla fine la mangiamo. Si tratta di plastica che arriva nei mari e nel tempo viene mangiata dai pesci. Non ce lo possiamo permettere". Il ministro poi assicura che farà il possibile per risolvere la questione.