Roma, Regina Coeli: detenuto ferisce 6 poliziotti a pugni e morsi

Un giovane africano in carcere nel reparto psichiatrico di Regina Coeli ha aggredito alcuni poliziotti. Per evitare di andare in infermeria l'uomo ha reagito con pugni al volto dell'ispettore presente e poi ha aggredito altri poliziotti penitenziari con calci e morsi. Il bilancio alla fine è stato di sei poliziotti penitenziari accompagnati in ospedale per ferite di varia gravità.