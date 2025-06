Roma, rapina in un'abitazione durante una perquisizione: arrestati tre poliziotti

Durante una perquisizione in un'abitazione a Roma hanno rubato circa 36mila euro da una cassaforte. Per questo tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari per rapina. Lo rende noto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, spiegando che le misure sono state eseguite dalla squadra mobile. Gli arrestati sono agenti del commissariato Salario Parioli. Nel procedimento è coinvolto anche un cittadino albanese: i fatti risalgono al 27 marzo. Agli agenti è contestata anche la perquisizione illegittima.