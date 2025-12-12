Roma, Questura vieta le ronde di Forza Nuova

Pubblicizzata come "passeggiata della sicurezza", la manifestazione di sabato al parco Sangalli per le autorità può assumere "connotati riconducibili ad attività di proselitismo"
Contro le ronde organizzate da Forza Nuova arriva un nuovo divieto da parte della Questura di Roma. La disposizione, notificata ai referenti del movimento, si riferisce all'iniziativa annunciata per sabato al parco Sangalli nella Capitale. Il divieto, si legge nel documento, è dovuta alla "aleatorità delle finalità dell'iniziativa. La manifestazione, oggetto di una mera comunicazione veicolata per posta elettronica alla Questura denominata dagli organizzatori come 'passeggiata della sicurezza', è stata associata a una locandina". E, dal manifesto diffuso via social, sostengono in questura, sembra che "l'iniziativa possa assumere connotati riconducibili ad attività di proselitismo finalizzata all'iscrizione al movimento".
Stop della Questura di Roma guidata da Roberto Massucci all'iniziativa itinerante delle ronde, annunciate da Forza Nuova per la giornata del 13 dicembre, al parco Sangalli. Il divieto è stato notificato ai referenti del movimento anche per le modalità con cui l'iniziativa è stata annunciata: è "irrituale", viene spiegato, e "non conforme al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Ai referenti di Forza Nuova è stata, in ogni caso, "indicata la possibilità di esercitare il diritto a manifestare con diverse modalità, dopo formalizzazione di preavviso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, all'Autorità di pubblica sicurezza e in subordine alle valutazioni in materia di ordine sicurezza pubblica".