Roma, Questura vieta le ronde di Forza Nuova

Stop della Questura di Roma guidata da Roberto Massucci all'iniziativa itinerante delle ronde, annunciate da Forza Nuova per la giornata del 13 dicembre, al parco Sangalli. Il divieto è stato notificato ai referenti del movimento anche per le modalità con cui l'iniziativa è stata annunciata: è "irrituale", viene spiegato, e "non conforme al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".