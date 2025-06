Stava facendo la spesa in un minimarket gestito da un cittadino bengalese, nel quartiere Prati a Roma, quando è precipitata in una botola, profonda 3 metri, che il titolare aveva lasciato aperta. La donna, una 26enne, è stata trasportata dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, in codice rosso: ha riportato diversi traumi provocati dalla caduta. Sul posto è intervenuta la polizia.