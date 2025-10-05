Logo Tgcom24
Roma, blitz polizia locale a Porta Portese: sequestrati 37 quintali di merce

05 Ott 2025 - 13:28
© ansa

Blitz della polizia locale di Roma ha sequestrato 37 quintali di merce nell'area di Via Gino Severini e piazzale Pino Pascali, nei pressi del mercato di Porta Portese Est. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'azione contro i mercatini illegali. Un uomo è stato denunciato per ricettazione, in quanto sorpreso a vendere tablet, televisori, computer e altri prodotti elettronici di dubbia provenienza. Un altro uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Caschi bianchi impegnati anche nella vigilanza nelle zone movida: nella sola serata di ieri circa 600 i verbali per soste irregolari e comportamenti scorretti alla guida: una decina le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. 

