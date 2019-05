Roma, perquisita la casa dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara

Al centro delle indagini vi sarebbe anche un anello "non meglio individuato, del valore di duemila euro" e donato ad un'amica. Secondo gli inquirenti regali, viaggi e il resto sarebbero stati veicolati dal manager Fabrizio Centofanti, dall'uomo d'affari Piero Amara e dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Calafiore. Anche nei loro confronti la procura di Perugia indaga per corruzione.



Lo scopo dei "benefit" a Palamara sarebbe stato "danneggiare Marco Bisogni", sostituto procuratore a Siracusa, in precedenza oggetto di reiterati esposti al pg di Catania da Amara e Calafiore. Palamara, per i pubblici ministeri, faceva parte della sezione del Csm che "rigettava la richiesta di archiviazione proposta dal procura generale della Cassazione, avanzando richiesta di incolpazione coatta a carico del medesimo Bisogni, che di seguito veniva assolto dalla commissione in diversa composizione. Ma quel giorno Palamara era assente".



Palamara fu messo al corrente dell'inchiesta, coinvolti pm e membro del Csm - Un invito a comparire è stato inviato, oltre che a Palamara, anche al consigliere del Csm Luigi Spina e al pubblico ministero Stefano Rocco Fava, entrambi indagati per rivelazione di segreto istruttorio e favoreggiamento. Per l'accusa avrebbero rivelato al collaga Palamara notizie sulle indagini a suo carico e lo avrebbero aiutato ad eluderle fornendo atti e documenti. Nel mirino della Procura di Perugia sono finiti anche i documenti che Fava ha trasmesso al Csm ipotizzando un conflitto di interesse nei confronti di Giuseppe Pignatone (procuratore capo di Roma in pensione) e dell'aggiunto Paolo Ielo.



"Ho appreso dai giornali la notizia. Sono molto amareggiato di averlo dovuto apprendere prima dalla stampa che dall'autorità giudiziaria, da cui ho poi avuto riscontro. Sono a disposizione per ogni chiarimento", ha dichiarato Luigi Spina.