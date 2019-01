Roma, paziente muore mentre fuma: a fuoco letto in ospedale

Un uomo è morto nella notte all'ospedale San Filippo Neri di Roma, dove si è verificato un incendio. La vittima, un malato terminale in ossigenoterapia, stava fumando quando la sigaretta è caduta sul materasso che ha preso fuoco. Le fiamme sono state subito spente. Non si esclude al momento che il paziente sia deceduto per cause naturali. Sul corpo sono state rilevate solo due bruciature.