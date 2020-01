Roma, Paris ed Egidio Cellini: due fratelli gemelli compiono 100 anni 

Paris ed Egidio Cellini sono due fratelli gemelli e insieme fanno due secoli di storia. Sono nati il 15 gennaio del 1920 e oggi compiono la bellezza di 100 anni. I figli non potevano certo rimanere indifferenti a questo evento che reputano "più unico che raro" e per celebrarlo hanno organizzato una festa doppia: la prima, più intima, in un ristorante di Frascati, l'altra, invece, in uno spazio già sold out affittato a Palestrina, sempre vicino Roma, dove a spegnere le candeline insieme ai due centenari eterozigoti ci saranno 140 persone.