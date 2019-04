Roma, Papa visita a sorpresa un centro per malati di Alzheimer

In una nuova iniziativa per i suoi "Venerdì della Misericordia", Papa Francesco ha lasciato a sorpresa il Vaticano per andare in visita in un centro per malati di Alzheimer a Roma. Si tratta del Villaggio Emanuele alla Bufalotta, nella periferia nord della Capitale. Come di consueto in queste visite, il Papa è stato accompagnato da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.