Roma, neonato abbandonato in una chiesa: trovato vicino all'altare da un parrocchiano

Nato da non più di 48 ore e lasciato sotto al crocifisso della chiesa di San Gregorio Magno. È successo a Roma, in zona Portuense, e a dare l'allarme è stato un parrocchiano che lo ha notato all'interno di una borsa. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di Ares 118 e le forze dell'ordine e, secondo le prime valutazioni mediche, il piccolo è in buone condizioni. Dopo la prima assistenza, il neonato è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.