Roma, è morto il sociologo Franco Ferrarotti

Ferrarotti ha insegnato in numerose università straniere, specialmente nordamericane. "Ma in Italia tutti collegano la parola sociologia al suo nome", ha sottolineato il professore emerito di Comunicazione Mario Morcellini che ne ha confermato il decesso. Ferrarotti è stato fra i fondatori del Consiglio dei Comuni d'Europa a Ginevra nel 1949; direttore dei progetti di ricerca sociologica presso l'Oece (ora OCSE) a Parigi nel 1958-59. Fra le sue opere principali, Sindacati e potere (1954); La protesta operaia (1955); La sociologia come partecipazione (1961); Max Weber e il destino della ragione (1965); Trattato di sociologia (1968); Roma da capitale a periferia (1970); La sociologia del potere (1972); Vite di baraccati (1974); Studenti, scuola, sistema (1976); Giovani e droga (1977). Fondatore, con Nicola Abbagnano, dei Quaderni di sociologia, ha diretto anche la rivista La critica sociologica.