Roma, morto dopo un pugno: per il bar disposta la cessazione dell'attività

IPA

E' stata disposta la cessazione immediata dell'attività per un locale in via Tiburtina a Roma dove, il primo ottobre, un cliente del bar ha perso la vita dopo un pugno sferratogli contro dal figlio del proprietario. La notifica del provvedimento, emesso dal questore, è stata eseguita dalla polizia di San Lorenzo. Il proprietario del locale era già stato sanzionato per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di licenza.