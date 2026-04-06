Roma, morto 16enne investito da un'auto

Un giovane di 16 anni è morto dopo messere stato investito nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Mattia, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, a quanto si è appreso stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada. Immediato l'intervento dei sanitari che lo hanno trasportato al Sant'Andrea, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è deceduto poco dopo. Illeso l'autista della macchina, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito.