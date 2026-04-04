Roma, scontro mortale tra auto: due vittime e due giovani estratti vivi dalle lamiere

Incidente stradale mortale a Roma, in via Tuscolana 2122. Nell'impatto tra due vetture, avvenuto all'altezza di via Antonio Anile, hanno perso la vita una donna di 50 anni e un ragazzo di 16 anni, passeggero della seconda auto. Tre i feriti: le due figlie della prima vittima (di 11 e 20 anni), trasportate al Policlinico Umberto I e l'autista della seconda macchina, un giovane di 19 anni, ricoverato al Policlinico Tor Vergata. Immediato l'intervento della Polizia locale di Roma Capitale e degli operatori del 118. In corso le indagini delle autorità per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.