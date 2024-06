Roma, chiede un caffè al badante e viene massacrato di botte: un arresto

Al secondo giorno di lavoro come badante ha picchiato violentemente il 94enne che doveva accudire riducendolo in gravissime condizioni. Per questo i carabinieri della stazione Porta Portese hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 31 anni dello Sri Lanka. A scatenare l'ira del badante la richiesta di un caffè da parte dell'anziano. Per le botte l'anziano ha riportato fratture delle vertebre lombari, delle costole, del cranio e anche la perforazione del polmone. E' ricoverato in ospedale in pericolo di vita. A dare l'allarme è stato il figlio del 94enne che ha chiesto aiuto al 112.