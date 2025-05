Roma, ha un malore dopo un festino a base di droga: muore 27enne

Un giovane di 27 anni di nazionalità georgiana, Malkhaz Ekhvaia, è morto dopo aver presumibilmente assunto droga e alcol a una festa. È accaduto giovedì notte a Roma. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini. A quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sulla vicenda, dopo la festa il ragazzo è tornato a casa in gravi condizioni e i coinquilini sono scesi in strada a chiedere aiuto. Il 27enne è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Giovanni dov'è poi deceduto.