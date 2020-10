Roma, lo Spallanzani accetta solo pazienti malati di Covid

Italy Photo Press

D'ora in poi "l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti Covid". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Questa disposizione - si legge nella nota diffusa -, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l'emergenza Sars Cov-2".