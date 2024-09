A Roma un uomo è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella tarda serata di domenica all'esterno di un bar di via Cavour, nel centro della Capitale. La vittima, un ecuadoregno, è morta dopo essere stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia ha fermato il presunto aggressore, un peruviano, rintracciato nei pressi del bar. Recuperato il coltello di cui avrebbe tentato di disfarsi.