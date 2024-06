Dal Collettivo delle studentesse si augurando che la dirigenza scolastica "prenda i dovuti provvedimenti e inizi un percorso di inserimento dell'educazione sessuale e affettiva nel nostro programma formativo, ancora assente nel progetto educativo ministeriale. Vogliamo ribadire che nessuna persona, indipendentemente dal genere, dovrebbe essere oggetto di alcun tipo di atto di violenza verbale e/o psicologica - dicono -. Chiediamo che la scuola si mobiliti immediatamente per prendere provvedimenti nei confronti degli autori del gesto, per dimostrare che denunci, come noi, l'accaduto e affinché quanto successo venga ricordato per impedire che in futuro avvengano episodi di simile gravità".