Roma, la giornalista di “Quarta Repubblica” aggredita dalla borseggiatrice seriale Madame Furtò

È nota alle forze dell’ordine romane, dovrebbe scontare 17 anni e mezzo di galera per i numerosi furti che ha commesso negli anni e grazie al suo curriculum di borseggiatrice seriale si è anche guadagnata un soprannome: Madame Furtò. La donna che da anni imperversa nella metropolitana romana ammette di fronte alla giornalista di “Quarta Repubblica”, Chiara Carbone, di essere una criminale: “Borseggio tutti i giorni, almeno un paio d’ore al giorno”.



Quasi compiaciuta del fatto di essere stata riconosciuta, la donna, che ha sempre evitato pene severe viste le tante gravidanze, cambia del tutto atteggiamento quando si accorge che l’inviata la sta riprendendo: “Devi cancellare il video, lo giuro sui miei figli che se non lo cancelli ti ammazzo. Non me ne frega un c***o che sei una giornalista”. Dalle parole si passa all’aggressione fisica ma interviene la sicurezza della metropolitana, che allontana la giornalista mettendo fine al servizio.