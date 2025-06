Roma, ingoia cocaina per sfuggire a un controllo: 32enne muore

Tragedia nel quartiere romano della Garbatella, dove un ragazzo di 32 anni è morto in seguito a un infarto dopo aver ingerito cocaina. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe ingerito la sostanza per evitare che venisse trovata durante una perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e un'ambulanza, ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare. La notizia ha subito scatenato momenti di forte tensione tra amici e familiari del giovane, accorsi davanti all'abitazione.