GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Cronaca
INCIDENTE STRADALE

Roma, investito da un autocarro: muore 83enne

24 Ott 2025 - 00:57
© IPA

© IPA

Un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato investito da un autocarro a Roma. Il 46enne alla guida del mezzo si era fermato a prestare i soccorsi. La vittima è stata trasportata al Policlinico Umberto I, dove successivamente è deceduta.

