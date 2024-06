Roma, scontro tra moto: morto magistrato

A Roma un giudice, Stefano Venturini, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in zona Cassia. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un'altra, proveniente dalla direzione opposta. Il magistrato 62enne, che prestava servizio presso la Corte d'Appello di Roma, era stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto dopo ore di agonia. Lascia moglie e un figlio. L'altro conducente coinvolto, un 50enne, è tuttora ricoverato.