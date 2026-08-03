Incidente Casal Palocco lo youtuber Matteo Di Pietro ai servizi sociali

Lo youtuber stava percorrendo Via Macchia Saponara a circa 120 km/h, quando si accorse della presenza della Smart l'impatto era inevitabile e, nonostante la frenata, lo scontro fu terribile. Quel giorno lo youtuber stava realizzando una sfida social per il gruppo "The Borderline", che prevedeva di farsi riprendere per 48 ore senza mai scendere dall’auto. Di Pietro prestò immediatamente soccorso dopo l'incidente e chiese poi pubblicamente perdono durante l'udienza del 31 gennaio di due anni fa. Poco dopo il canale "The Borderline" chiuse.