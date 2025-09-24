Roma, auto si schianta contro un albero: muore un ventenne

Un ventenne è morto in un incidente stradale avvenuto in via Nomentana a Fonte Nuova, vicino a Roma. L'auto sulla quale viaggiava assieme a una ragazza di 16 anni, rimasta ferita, è andata a sbattere violentemente contro un albero. Probabilmente la vittima ha perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia. Dopo aver impattato l'albero, la vettura si è ribaltata. La sedicenne è stata portata in ospedale in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita.