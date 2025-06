Due persone, marito e moglie, sono morti in un incidente stradale sull'A1, al bivio per la diramazione Roma Sud. I figli della coppia sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Nello schianto sono rimasti coinvolti l'auto con a bordo la famiglia e un furgone. La coppia, di 57 e 58 anni, è deceduta sul posto mentre i figli sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Ferito anche il conducente del furgone.